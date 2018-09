Adelheidsdorfer Lauf-AG ist erfolgreich beim 21. Hiddestorfer Rübenlauf

Insgesamt liefen 187 Läuferinnen und Läufer die in diesem Jahr leicht abgewandelte 5,2-Kilometer-Strecke. Carsten Laue, Jonah Stolte und Jürgen Stolte starteten auf der 10-Kilometer-Strecke. Sie liefen nach 45:13 Minuten (Laue), 56:50 Minuten (Jonah Stolte) und 60:44 Minuten (Jürgen Stolte) durchs Ziel. Diese Disziplin sind am Sonntag immerhin 244 Läuferinnen und Läufer gelaufen.Alle Teilnehmer erhielten eine persönliche Urkunde, auch wurden Bestpreise ausgelobt, und jede Startnummer landete in einer Tombola. Gegen Rückgabe der Startnummern gab es für jedermann ein Läuferfrühstück, bestehend aus einem Baguette mit einem Wurst-Käse-Spieß sowie für die Erwachsenen einem kleinem Becher Rotwein. Es gab auch reichhaltige Getränke, Kaffee, Waffeln und Gegrilltes – die Adelheidsdorfer Lauf-AG verließ nicht nur erfolgreich, sondern auch einmal wieder äußerst zufrieden den Platz.