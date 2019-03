Adelheidsdorfer Lauf-AG erzielt gute Leistungen beim Lauf um den Altwarmbüchener See

Lara-Malin Blazek wurde auf der 3,6-Kilometer-Strecke mit 17:54 Minuten Siebte in der Gesamtwertung der Frauen, Helen Mia Zachert war die Nächste im Team mit 19:37 Min., und Simone Busch wurde mit einer Zeit von 21:18 Min. Erste in der Altersklasse W35. Bei den Männern führten diesmal Carsten Laue (15:35 Min., 12. in der Gesamtwertung der Männer, Erster in der Altersklasse M50), Jan Pauluhn (16:38 Min., 16. unter den Männern) und Lennard Frommer (17:08 Min., 22. unter den Männern). „Sehr schön“, sagte Simone Busch über den Lauf. Claudia Zachert fügte hinzu: „Das war der Trainingslauf für den Celler Wasa-Lauf am kommenden Sonntag.“Nach dem Lauf gab es warmen Tee, Medaillen und den begehrten Stempel in den Laufpass der Region Hannover.