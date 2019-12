Adelheidsdorfer Lauf-AG empfängt Gäste bei „Adelheidsdorfer Winterhärte“

Schnell auf den Beinen waren Lara-Malin Blazek und Jonah Stolte, die die 9,9 Kilometer in 55:21 Minuten schafften. „Der Lauf war anstrengend, und es war schon sehr kalt“, sagte Jonah Stolte, der seine Hände erst aufwärmen musste, ehe er die Teetasse gut anfassen konnte. Lara-Malin Blazek lobte den Teamgeist. „Es ist gut, wenn man einen Partner hat, mit dem man schnell laufen kann“, sagte sie. Der YoungStar der Adelheidsdorfer Lauf-AG Mira Apelt, zehn Jahre jung, lief die Strecke bereits zum zweiten Mal und kam mit einer Zeit von 1 Stunde 10 Minuten am Ziel an. Die Temperatur betrug an dem Tag kalte 4° Celsius, nach dem Lauf erholten sich alle Teilnehmer bei Tee und Keksen.