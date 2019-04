Die Kaiser-Lothar-Linde in Königslutter

„Unter der großen, Jahrhunderte alten Linde, welche vor dem Curhause steht und in deren weit ausgereckten Zweigen eine Gallerie gebaut ist, in welcher man kühle Nachmittagsruhe findet und im Dufte der Lindenblüten schlummern kann, sammeln sich die Gäste um einen altersgrauen Steintisch und […] blicken ernst und mahnend die Thurmspitzen der alten Stiftskirche über das Dach empor […]“, so die „Illustrirte Zeitung“ in Leipzig in ihrer Ausgabe vom 31. Juli 1847.An diesem Ort fand am 26. Januar 1503 der Kürschner Jasper Bosse, der als Parteigänger des Ludeke Hollant 1488 an einem folgenreichen Bürgeraufstand gegen den Rat in Braunschweig beteiligt gewesen war, den Tod. Er wurde, nachdem ihm der kurze Prozess gemacht worden war, unter der alten Linde mit dem Schwert hingerichtet. Darüber heißt es in der Stadtchronik von Braunschweig: „Anno domini XVC III Jasper Bossen ward gerichtet myt dem swerde in die Policarpi [26. Januar] van Hollandes pertye [Partei] wegen, dat he by Hollande gewest was, to Lutter under der linden.“ Der den tödlichen Hieb ausführende Scharfrichter dürfte der in den Kämmereirechnungen der Stadt Braunschweig 1503 genannte braunschweigische Meister Steffen gewesen sein. Begraben wurde Bosse laut dem „Shigt-Bôk der Stad Brunswyk“ (1829) „uppe des hiligen geistes kärkhov“.