Chorleiter bilden sich fort und geben Konzert

Nun singen alle ein afrikanisches Arbeiterlied mit dem Namen „Goin‘ down dat lonesome Road“, in dem ein Schwarzer seine Arbeit für immer verlässt und sich auch von Frau und Kind trennen muss, wie Hans-Werner Kniese erläutert. „Ein wenig Theorie muss auch sein“, so Kniese. Und das Lied hat es in sich. „Ist da eine Schwierigkeit, den Ton zu finden?“, fragt Kniese zu Recht den Sopran. Aber am Ende fügt sich alles hervorragend zusammen, das Lied wird gut, die Chorleiterweiterbildung wieder ein Erfolg.