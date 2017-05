Edvard Griegs Peer Gynt mit dem Sinfonieorchester der Landesschule der Landesschule

Peer Gynt, die große Suite für Orchester, erklingt am 15. 05. 2017 um 20.00 Uhr im Ludorium der Landesschule Pforta in einer Bearbeitung der Schauspielmusik von Edvard Grieg, aufgeführt von dem Sinfonieorchester der Landesschule Pforta unter der künstlerischen Leitung von Silvia Heyder. Zwischen den eindrucksvollen Orchestersätzen wird die Handlung in einer Erzählung szenisch und musikalisch umgesetzt, sowie durch eindrucksvolle Bühnenbilder unterstützt, deren grafische Umsetzung Informatikschüler des naturwissenschaftlichen Zweiges unter der Leitung von Jasmin Dettelbach Klasse 10 vornahmen. Nach der Nussknacker-Suite im Januar ist dies die zweite Musiktheaterproduktion des in diesem Schuljahr neugegründeten Sinfonieorchesters. Der Eintritt ist frei.