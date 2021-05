Sicherer Badespaß in unsicheren Zeiten: Der Traum vom Pool im Garten

Pool-Mania im eigenen Garten - wie das Zuhause zum schönsten Urlaubsparadies wird



Der Traum vom eigenen Pool - kalkulierbare Kosten durch das Pool Komplettangebot mit Montage



Minipool, Überlaufpool, GFK Schwimmbecken - welche Vorteile sie haben und wie es um die Sicherheit steht



1. Der Minipool - edle Lagune im Kleinformat zaubert ein Stück Venedig in den Garten oder auf die Dachterrasse



2. Überlaufpool - beeindruckendes Schauspiel als Ausdruck für die Endlosigkeit



3. GFK-Schwimmbecken - Fertigschwimmbecken par Excellence



Wer in Urlaubsstimmung ist, sehnt sich oft nach Sonne und Meer, einem fruchtigen Erfrischungsgetränk auf der Hotelterrasse und dem erlösenden Sprung in den Pool.Um dieses Ziel zu erreichen, müssen allerdings zuvor einige Tausend Flugkilometer zurückgelegt werden. Hektische Vorbereitungen, Koffer packen, lange Warteschlangen am Flughafen-Terminal und beengte Sitzplätze im Flieger mit wenig Beinfreiheit gibt es obendrauf. Auch gewisse Einschränkungen im Zuge der Pandemiemaßnahmen müssen in diesen Zeiten in Kauf genommen werden.Darauf lieber verzichten zu wollen, oder sogar verzichten zu müssen, bedeutet aber nicht, direkt den ganzen Urlaub ins Wasser fallen zu lassen.Stattdessen kann man dafür sorgen, sich selbst ins Wasser zu stürzen und das in voller Absicht und sooft man möchte, zusammen mit der ganzen Familie!1300,- Euro pro Kopf und 4500,- Euro pro Familie werden jährlich im Durchschnitt für den Sommerurlaub ausgegeben und darin sind die zusätzlichen Ausgaben am Urlaubsort selbst noch nicht mal enthalten.Dafür mag einem jede Menge geboten werden, allerdings ist das nur befristet und währt von kurzer Dauer.Ein Pool im eigenen Garten kann uneingeschränkt genutzt werden, sooft das Herz begehrt, im Sommer, wie im Winter! Das Schönste daran ist, dass sich keine fremden Personen darin tummeln.Auch in Bezug auf die notwendige Wartung, inklusive der Wasserreinigung hat man Einfluss und es ist sichergestellt, dass von dem Pool keine Gefahren ausgehen - ein Umstand, der nicht in allen Urlaubsorten garantiert wird!Bedenken hinsichtlich der Kosten verschwinden meist beim ersten Gespräch mit dem Anbieter der Poolanalagen vollständig.Anstatt sein Geld in die Urlaubsreise zu investieren, wird es für das Projekt "Pool Komplettangebot mit Montage" verwendet.Wer den endgültigen Entschluss gefasst hat, seinen Garten mit einem Pool zu verschönern und sich den Urlaub nachhause zu holen, muss nur noch das perfekte Modell für sich finden. Jeder Pool für sich ist eine Bereicherung. Jetzt gilt es, abzuwägen, welche Variante am besten zu den äußeren Bedingungen in Bezug auf das Grundstück und der Familiensituation passt. Schließlich macht es einen Unterschied, ob der Traumpool von einer Familie mit Kindern genutzt wird, von einer alleinstehenden Person oder ob WG-Mitglieder täglich darin chillen.Wer über wenig Platz verfügt und sich ab und zu mal "abkühlen" möchte, liegt beim Minipool goldrichtig. Er macht sich auch auf der Terrasse ausgezeichnet, bietet allerdings nicht den Komfort und die Sicherheit, um planschenden Kindern gerecht zu werden.Dieser kleine Pool ist ein echter Eyecatcher und eignet sich optimal als Wohlfühloase für Erwachsene. Dank der unterschiedlichen Ausführungen aus Holz, Naturstein, Glas oder Edelstahl kann sich jeder nach seinen Vorstellungen selbst verwirklichen. In Sachen Pflege und Wartung steht die Miniaturausgabe den großen Pools jedoch in nichts nach - seine Besitzer müssen regelmäßig den PH-Wert messen, den Filtersand wechseln und das Wasser desinfizieren. Bei guter Pflege hält das gute Stück allerdings mitunter ein Leben lang.Infinity-Pool oder auch Endlos-Schwimmbecken wird er genannt und das aus gutem Grund, denn diese Art von Pool lässt wirklich den Eindruck entstehen, dass Funkel-perlende Wasser käme direkt aus dem Nichts und verschwinde auch genau dort wieder.Das Geheimnis dabei befindet sich unterhalb des Pools, einem schmalen Becken beziehungsweise einer Rinne, in die das überschwemmende Wasser hineinläuft.Neben der beeindruckenden Optik liegt der Vorteil dieser Konstruktion darin, dass aufkommender Schmutz und Keime einfacher weggespült werden, da dieses Schwimmbecken auf einer maximalen Strecke überläuft.Der Überlaufpool eignet sich auch bestens für Familien mit Kindern.Wer für eine schnelle Alternative ist und über den entsprechenden Platz verfügt, dürfte an einem GFK-Schwimmbecken seine helle Freude haben, denn es ist relativ schnell im Garten installiert. Wichtig hierbei ist die Qualität, denn schon kleine Mängel machen sich am Ende teuer bezahlt. Von daher sollte grundsätzlich ein Fachmann mit dem Einbau betraut werden und nicht der nette Nachbar von nebenan.GFK-Schwimmbecken sind einteilig und bestehen aus Kunststoff mit Glasfaser-Verstärkung.Durch den Aufbau aus mehreren Glasfasermatten-Schichten, die mit Harz und einem Geltop verbunden sind, werden alle verwendeten Komponenten gezielt vor der Feuchtigkeit geschützt und sind besonders langlebig. Der farbliche Abschluss dieses Pools kann durch die Besitzer individuell gestaltet werden.Diverse Größen an GFK-Schwimmbecken ermöglichen es auch Großfamilien, den puren Badespaß mit höchsten Sicherheitsstandards tagein/tagaus zu genießen.