Was Sie über Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen wissen sollten

die Blutzirkulation in Ihren Beinen zu fördern die Venen zu unterstützen einen Rückstau des Blutes in den Beinvenen zu verhindern die Schwellung der Beine zu reduzieren die orthostatische Hypotonie zu reduzieren, die Schwindel oder Unruhe beim Stehen verursacht helfen, venösen Geschwüren vorzubeugen verhindern die Entstehung von tiefen Venenthrombosen in den Beinen helfen, die durch Krampfadern verursachten Schmerzen zu lindern wirkt dem venösen Bluthochdruck entgegen verbessert die Lymphdrainage Wie funktionieren Kompressionsstrümpfe?

den Durchmesser der großen Venen verringern, indem sie das Volumen und die Geschwindigkeit des Blutflusses erhöhen den Blutfluss nach oben zum Herzen unterstützen verhindern, dass das Blut zurück in den Fuß oder seitlich in die oberflächlichen Venen fließt

abgestufte Kompressionsstrümpfe

Anti-Embolie-Strümpfe

nicht-medizinische Stützstrümpfe

Gestufte Kompressionsstrümpfe

Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen sind für die Kompressionstherapie bestimmt. Sie üben sanften Druck auf Ihre Beine und Knöchel aus und fördern so den Blutfluss von Ihren Beinen zum Herzen.Kompressionsstrümpfe können auch Schmerzen und Schwellungen in Ihren Knöcheln und Beinen reduzieren.Lesen Sie weiter, um mehr über die gesundheitlichen Vorteile von Kompressionsstrümpfen, ihre Funktionsweise, die verschiedenen Arten von Strümpfen und die Nebenwirkungen zu erfahren, auf die Sie achten sollten.Bei abgestuften kompressionsstrümpfe klasse 2 ist die Kompression am Knöchel am stärksten und nimmt nach oben hin allmählich ab. Sie sind für die Beweglichkeit und zur Erfüllung bestimmter medizinischer Vorgaben für Länge und Stärke konzipiert. Klasse 2graduierte Kompressionsstrümpfe erfordern in der Regel eine professionelle Anpassung.Strümpfe, die knapp unterhalb des Knies enden, helfen, periphere Ödeme oder Unterschenkelschwellungen aufgrund von Flüssigkeitseinlagerungen zu begrenzen.Strümpfe, die bis zum Oberschenkel oder zur Taille reichen, helfen, den Blutstau in den Beinen zu reduzieren und orthostatische Hypotonie zu verhindern.Einige Anbieter bieten Merkmale für persönliche Vorlieben an, wie z: B. die Farbe und die Wahl zwischen offenen oder geschlossenen Zehen.Anti-Embolie-Strümpfe reduzieren das Risiko einer tiefen Venenthrombose.Sie bieten, wie die graduierten Strümpfe, eine gradiente Kompression. Der Grad der Kompression ist jedoch unterschiedlich. Anti-Embolie-Strümpfe sind für Menschen gedacht, die nicht mobil sind.