Kompressiekousen kunnen een echt verschil maken voor de gezondheid van uw benen

Bent u aan het denken of kompressiekousen iets voor u zijn of niet? kompressiekousen zijn niet hetzelfde als gewone normale kledingsokken of sportsokken. kompressiekousen zijn een gespecialiseerde sok voor uw been die beschikbaar is voor mannen en vrouwen in een grote verscheidenheid van stijlen en kleuren. Kompressiekousen zijn anders dan andere toonaangevende merken van kompressionsstrümpfe klasse 2 Nieuw onderzoek toont aan dat gradiënt kompressiekousen een echt verschil kunnen maken in de gezondheid van uw been. Lees hoe gradiënt kompressiekousen kunnen helpen de veneuze circulatie te verhogen en beenpijn en zwelling te verminderen.Als u spataderen heeft, betekent dit dat het bloed zich ophoopt in de aderen aan de oppervlakte van uw huid, waardoor ze uitpuilen en opzwellen. Dit bloed zou terug moeten gaan naar de diepere aderen van uw been en naar uw hart.Gelukkig is er een manier om gezwollen benen onder controle te houden met behulp van steunkousen. Een steunkous werkt door de gezwollen weefsels samen te drukken en te voorkomen dat vocht zich ophoopt. Tegelijkertijd helpen ze om het vocht te verplaatsen naar een gebied dat goed afvoert. Door de steunkous met kompressie kunnen de spieren het vocht beter wegpompen. Door het ontwerp van de kousen wordt op bepaalde plaatsen meer druk uitgeoefend om de afvoer van het vocht te bevorderen.Lichtere gegradueerde kompressiekousen zorgen ervoor dat uw benen de hele dag gezond en energiek aanvoelen door de bloedsomloop te stimuleren. Middelzware tot stevige kompressiekousen zijn bedoeld voor de preventie en behandeling van spataderen, aderziekten en cellulitis. Het dragen van onze gegradueerde kompressie Relax Unisex en Miss Relax Knee High Travel Socks tijdens vliegreizen vermindert het risico op bloedstolsels en DVT (Deep Vein Thrombosis) op lange vluchten.Er zijn 3 verschillende kompressieniveaus als het gaat om het dragen van een kompressiekous; respectievelijk 8-15 mmHg, 15-20 mmHg en 20-30 mmHg.Het 1e niveau van kompressiekousen, 8-15 mmHg, geeft extra milde kompressie en biedt preventieve maatregelen om de benen gezond te houden bij lichte zwellingen, vermoeidheid, krampen, spataders en zwangerschap.Het 2e niveau van de compressiekous, 15-20 mmHg, biedt lichte compressie en behandelt milde symptomen bij milde spataderen, spataderen, vermoeide en pijnlijke benen, milde zwelling van enkel of been, na een aderbehandeling en voet-/enkelgewrichtsaandoeningen. Dit helpt ook aderaandoeningen tijdens de zwangerschap te voorkomen.Compressiekousen van het derde niveau, 20-30 mmHg, bieden stevige compressie voor matige tot ernstige symptomen. Hieronder vallen matige tot ernstige varicositeiten, aanzienlijke zwellingen, veneuze ulcera, diep-veneuze trombose en omkeerbaar lymfoedeem.Steunkousen met graduele compressie zijn de medisch aanvaarde manier om lichte of ernstigere pijn in de benen te verlichten die verband houdt met zwellingen, veneuze insufficiëntie, diep-veneuze trombose, spataderen of andere aandoeningen. Compressie steunkousen werken op een manier die externe compressie veroorzaakt om gecontroleerde druk op de huid uit te oefenen. Dit ondersteunt vervolgens het oppervlakkige veneuze systeem, helpt de verhoogde hydrostatische druk te verminderen en herstelt het evenwicht tussen de diepe en oppervlakkige aderen. Dit helpt bij het verminderen van oedeem en het bevorderen van de veneuze terugkeer.Compressietherapie wordt gebruikt bij de behandeling van lymfoedeem en veneuze aandoeningen. Het type en de omvang van de behandeling zijn afhankelijk van de ernst van het probleem en er moet altijd een arts worden geraadpleegd. Uw arts zal het juiste compressieniveau voorschrijven op basis van de ernst van uw benen. Het belangrijkste doel van compressiekousen is het bieden van een trapsgewijze druk op het onderste deel van uw lichaam en uw voet. Het is raadzaam dat passagiers met langdurige beenproblemen compressiekousen dragen om problemen met de bloedsomloop te voorkomen.Medische compressiekousen passen gradiëntcompressie toe op uw benen, waardoor de veneuze terugstroom van bloed wordt bevorderd. Sterkere compressie wordt toegepast bij de enkel en wordt minder naar boven in het been. Het ondersteunt de natuurlijke mechanische functie van de beenspieren. De steunkousen met gradiëntcompressie comprimeren uitgezette aderen en helpen de bloedterugvoer naar het hart. Compressiekousen kunnen worden gebruikt als alternatief voor compressieverband voor de behandeling van actieve ulcera. Het is ook zeer nuttig voor het voorkomen van ulcusrecidieven. Compressiekousen worden ingedeeld volgens het drukniveau dat bij de enkel wordt toegepast.Compressiekousen worden gemaakt van een aantal verschillende vezels, waaronder nylon, katoengaren en elastaan. Uit voorraad leverbare compressiekousen omvatten rondgebreide kousen en platbed gebreide kousen. Platte gebreide kousen zijn flexibeler dan ronde gebreide kousen, waardoor ze gemakkelijker aan en uit te trekken zijn. Netkousen en eenrichtingsstretchkousen zijn verkrijgbaar als op maat gemaakte artikelen.