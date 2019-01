Luis Schmidt und Solveig Bruderhofer - Die Medaillenjagd geht weiter

Abensberg : Sporthalle |

Bruderhofer und Schmidt qualifizieren sich souverän für die Süddeutsche Meisterschaft U18

Mit Silber und Bronze kehrten die beiden Kämpfer des JVAM, Solveig Bruderhofer und Luis Schmidt, von den Bayerischen Meisterschaften der Altersklasse U18 aus Abensberg zurück. Bernhard Schaubmar, welcher das Münsinger Team vervollständigte, verpasste trotz starker Leistung in seiner neuen Gewichtsklasse bis 73 kg die Qualifikation äußerst unglücklich. Ein Sieg und zwei Niederlagen, unter anderem gegen den Nordbayerischen Meister, bescherten dem Penzberger Schüler das vorzeitige Aus bei dieser hochrangige Veranstaltung. Besser lief es dagegen bei der 16-jährigen Solveig Bruderhofer. Im Eiltempo marschierte die junge Kämpferin durch die Vorrunde und stand hochverdient gegen die Kaderathletin Tanja Grunewald vom TSV Altenfurt im Finale. Aufgrund einer Trainingsverletzung am Knie war es der Münsingerin leider nicht möglich, die Titelfavoritin aus Altenfurt entsprechend unter Druck zu setzen. Nach einer unübersichtlichen Situation im Bodenkampf musste sich Bruderhofer durch einen Würger letztendlich vorzeitig geschlagen geben, wurde aber für Ihre fantastische Performance mit Silber belohnt.Parallel stellte sich der Ickinger Gymnasiast Luis Schmidt der Herausforderung mit um den Titel Bayerischer Meister kämpfen zu dürfen. Nach einem furiosen Start gegen Johannes Böhm vom SC Gröbenzell wartete bereits in der zweiten Runde der starke Samir Gegic aus Nürnberg auf den Kämpfer vom Starnberger See. In einem offenen und intensiven Schlagabtausch schenkten sich beide Athleten nichts. Mit einem Feuerwerk an Angriffen bedrängte Schmidt den Nordbayerischen Meister. Gegic, der gut auf Schmidt eingestellt war, setzte selber wenige Angriffe um und lauerte stattdessen auf entsprechende Kontermöglichkeiten. Diese passive Haltung wurde durch zwei Bestrafungen geahndet. Kurz vor Ende der spektakulären Begegnung und einer möglichen 3.Strafe ( hätte die Disqualifikation bedeutet ) konnte der Nürnberger Kämpfer dann doch noch knapp seine Taktik umsetzen und Schmidt auskontern. Mit eine gehörigen Wut im Bauch dominierte der Münsinger Judoka im Anschluss die Trostrunde und sicherte sich hochverdient die Bronzemedaille. „ Mit ein bisschen mehr Fortune wären heute sicherlich zwei Titel möglich gewesen „ so 1.Vorstand Andreas Schaubmar bei der anschließenden Siegerehrung. „ Wir freuen uns narrisch über die souveräne Vorstellung unserer Top Athleten, sowie Qualifikation zur süddeutschen Meisterschaft Mitte Februar“, fasste Pressesprecher Rainer Schmidt den Tag kurz zusammen.