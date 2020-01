Eine Runde weiter

Abensberg : Sporthalle |

Bernhard Schaubmar qualifiziert sich für die Süddeutsche Meisterschaft

Bernhard Schaubmar startete für den Judoverein Ammerland-Münsing bei der BayrischenMeisterschaft U18 bis 73kg.Die erste Begegnung gegen den nordbayrischen VertreterLuka Kojic erledigte der Oberbayer sehr souverän mit einem klassischen Fußfeger,nachdem er schon mit einer kleinen Wertung in Führung gegangen war. Eine Niederlagegegen den starken Lukas Ohneiser vom TSV Großhadern brachte ihn jedoch in dieTrostrunde. Die Herausforderung nahm Bernhard an und warf Marco Dick vom PTSV Hofaus Oberfranken mit einem spektakulären Te-Guruma Ippon. Auch Fynn Strecker vomTSV Unterhaching beherrschte er sicher. Ein Uchi-Mata Gegendreher und eine weitereWertung brachten den Kämpfer vom Starnberger See ins kleine Finale. Hier wartete bereitsLucas Schouten vom TSV Großhadern .Gut eingestellt kam der Penzberger Gymnasiastdiesmal mit dem Griffkampf besser zurecht und erarbeitete sich im Boden guteMöglichkeiten ohne allerdings zu punkten. Eine Unachtsamkeit nutzte der cleverkämpfende Schouten zum Ippon.Erster der Gewichtsklasse wurde Sebastian Kaun vor Henning Bräuninger, Schouten undOhneiser. Alle platzierten Judoka kamen vom TSV Großhadern. „Am bärenstarken TSVGroßhadern war trotz gutem Widerstand kein Vorbeikommen. Alle anderen Aufgaben hatBernhard jedoch mit technisch schönem Judo toll gelöst“, äußerte sich Betreuer AndreasSchaubmar zufrieden.Bernhard Schaubmar qualifizierte sich mit dem fünften Platz, den er sich mit Ali Hodzicvom TSV Abensberg teilte für die süddeutsche Meisterschaft in Pforzheim, die am 15.Februar stattfinden wird.