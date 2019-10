Der Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Aachen : Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. |

Aachen, 17. Oktober 2019 – Jede Familie sollte einen kleinen Sommerurlaub machen können. Dieses Anliegen unterstützen der Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. und dessen Servicestelle für Familiengesundheit „moliri“. Mit Hilfe eines Sommerferienprogramms für Besucher des Mütter- bzw. Elterncafés von „moliri“ wird sozial benachteiligten Familien ein kleiner Urlaub mit zwei Ausflügen ermöglicht. Ziel ist es, den Familienzusammenhalt zu stärken und allen Eltern und Kindern eine kleine Freude zu bereiten. Für sein bemerkenswertes Engagement für unterstützungsbedürftige Familien erhielt der Caritasverband eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Seit 2007 unterstützt der Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. mit seiner Servicestelle für Familiengesundheit „moliri“ sozial benachteiligte Familien. Bei regelmäßigen Veranstaltungen, wie dem Müttercafé bzw. Elterncafé, können sich Familien treffen und sich bei einem gemeinsamen Frühstück austauschen, sodass neue soziale Kontakte zwischen Eltern sowie Kindern entstehen. Viele Besucher des Cafés können sich einen erholsamen Sommerurlaub abseits ihres Alltages finanziell nicht leisten. Deshalb hat die Servicestelle „moliri“ ein Sommerferienprogramm für Betroffene ins Leben gerufen. In diesem Jahr wurde zum Beispiel ein Ferienprogramm auf dem Abenteuerspielplatz der Stadt Herzogenrath organisiert, der Spiel- und Bewegungserlebnisse, wie einen Niedrigseilgarten, für Groß und Klein anbietet.„Der Besuch des Müttercafés ist für viele Familien eine wichtige Kontaktmöglichkeit in ihrem häufig isolierten Alltag mit zahlreichen Belastungen. Deshalb ist es uns sehr wichtig Ihnen eine Auszeit zu ermöglichen und vor allem den Kindern erlebnisreiche Sommerferien zu bereiten“, bekräftigt Monika Jentzen-Stellmach, die Leiterin der Servicestelle „moliri“.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Caritasverbands für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V. und dessen Servicestelle „moliri“. „Die gemeinsame Zeit mit der Familie ist überaus wichtig. Kleine Urlaube können großes bewirken und den Familienzusammenhalt nachhaltig stärken. Deshalb sollte eine gemeinsame Auszeit keine Frage des Geldes sein müssen, sodass wir das Projekt sehr gern unterstützen“, sagte Dominik Keller, Botschafter der Town & Country Stiftung im Raum Aachen, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de