Weihnachtsgeschenke aus Walnussschalen

Filigraner Weihnachtsschmuck aus Walnussschalen

Diese Bastelei war vor ein paar Jahren mein größter Hit.Man braucht dazu:Große WalnussschalenPerlen in verschiedenen Farben und GrößenStraßsteine in verschiedenen Farben und GrößenVerschieden farbige Kordeln, Bordüren und StickgarneFimoAcryl- oder Plaka-FarbenDschungelgras oder BastelmoosZapfenschuppenGoldsterneGoldsprayMattlackKleberIch habe die Walnüsse außen mit Goldspray eingesprüht, auf der Oberseite ein kleines Loch durchgebohrt und einen Garn zum Aufhängen durchgezogen. Dann habe ich die Krippenfiguren aus Fimo geformt, die Gesichter bemalt und mit Lack bepinselt. Die Walnüsse habe ich außen mit Perlen, Straßsteinen, Kordeln, Bordüren und Stickgarn verziert. In die Walnuss habe ich Dschungelgras und Bastelmoos geklebt. Unter das Jesuskind wird eine Kiefernzapfenschuppe mit etwas Stroh geklebt (dann liegt es etwas erhöht). Danach habe ich Josef und Maria eingeklebt. Dann ist das Walnusskripplein fertig. Man kann das alles auf den Fotos gut sehen.