Schrecklich: Eingefrorene Ente im Rothsee

"Uui, da ist ´ne eingefrorene Ente." Als ich ganz gespannt schaute, sah ich diese Badeente eingefroren im Eis.Klar, am 10. Juni 2016 fand in Horgau das vierte Badeentenrennen statt. Da wurden 500 Badeenten für einen guten Zweck auf der Roth ins Rennen geschickt.Die Rennstrecke ist eigentlich nur 400 Meter lang, aber da die Roth in den 8 km entfernten Rothsee bei Zusmarshausen fließt, dachte sich wohl eine Ente, sie schwimmt lieber weiter, um ihre lebendigen Artgenossen kennenzulernen. Das hat sie nun davon. Jetzt ist sie festgefroren und ganz alleine.