Weihnachtsfeier und Ehrungen Gymnastiksparte SC Steinhude

Geehrt wurden an diesem Abend Turnerinnen für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Gymnastiksparte: A. Fregin-Nülle, M.-L. Strathmann-Küster, G .Deters, B. Preiss, U. Giese, G. Hodann ebenso wie die leider nicht anwesenden Ch. Deters, L. Fibiger, I. Siedler(2x).Spartenleiterin Inge Mues bedankte sich mit einem Blümchen bei den Helfer/innen für die Unterstützung des zu Ende gehenden Sportjahres.Infos zum Jahresabschluss 2016 und NeujahrswalkenDie Übungsstunden laufen bis zum Ferienbeginn. Am 1. 1. 2017 ist um 14.30 Uhr Treffen für alle Lauffreudige an der Sporthalle am Bruchdamm zum Neujahrswalken mit und ohne Stöcke für Mitglieder und deren Freunde und Bekannte, je nach Wetter maximal 1 Stunde gehen und danach Einkehr im Café am Park (Parkplatz Strandterrassen) zum Selbstkostenpreis. Teilnahme ist kostenlos. Die Übungsstunden beginnen wieder nach dem 6. Januar 2017.