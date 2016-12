Weihnachtsfeier beim Bowling in Wunstorf

Die Gerätturngruppe des TSV Kolenfeld feierte ihre Weihnachtsfeier mit ihren drei Wettkampfmannschaften im Bowlingcenter in Wunstorf.



Vier Mannschaften gingen an den Start. Es war ein riesen Spaß den die Turnerinnen, Turner und Trainer dabei hatten.



In den Mannschaften wurde ebenfalls gewichtelt und alle erfreuten sich über ihre Weihnachtsgeschenke.



Im Anschluss ging es zu Burger King, um sich noch einmal zu stärken.



Vielen Dank dem Förderverein des TSV Kolenfeld, ohne den diese Weihnachtsfeier nicht hätte stattfinden können.



Danke die Turner und Turnerinnen der Gerätturngruppe

