Über 90 Turner, Turnerinnen, Eltern und Geschwisterkinder beim Weihnachtsturnen beimTSV Kolenfeld

Die Turner und Turnerinnen turnten mit ihren Eltern an Geräten und am Boden. Es waren über 90Teilnehmer an den einzelnen Geräten und probierten sich aus.Die Turner und Turnerinnen sowie auch die Eltern und Geschwisterkinder hatten riesigen Spaß.Im Anschluss kam der Weihnachtsmann und brachte kleine Geschenke für alle Turner und Turnerinnen.Auch die Helfer, Trainer und Kampfrichter wurden vom Weihnachtsmann nicht vergessen und sangen Weihnachtslieder oder sagten Gedichte auf.Die Eltern sorgten für ein kleines Buffet nach der Veranstaltung, wo sich alle nach dem Training wieder kräftigen konnten.Es war ein sehr schöner Vormittag.