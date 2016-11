TSV Klein Heidorner Taekwondokämpfer siegten beim NTU - Vollkontaktturnier

Bei diesem Vollkontaktturnier wurden nach olympischen Reglement mit elektronischen Wettkampfwesten und Kopfschutz, die Wettkämpfe ausgetragen. In der Jugend B, C, und D waren 3 Runden mit je 1,5 Minuten nach dem KO – System angesetzt.Gekämpft hat in der Klasse Fliegengewicht bis 24kg Max Wallenhauer, erst 8 Jahre alt und erkämpfte sich die Silbermedailie.Fin Waßmann kämpfte mit 10 Jahren in der Klasse Batamgewicht erkämpfte sich die Silbermedailie.Mattis Schrade, Lennard Kirchmann mit jeweils Gold und Maurice Bardenhagen Silber, Jugend B in den Klassen Welter- u. Halbmittelgewicht. Nando Baschetti kämpfte ebenfalls Jugend B im Schwergewicht und holte Bronze auf Landesebene. Ganz wichtig war hier auch die Unterstützung der beiden Coach‘s Mark Albrecht und Jonas Kipp die einiges an Koordinations u. – Betreuungsaufgaben zu erledigen hatten. Insgesamt starteten genau 151 Sportler aus 22 Vereinen.