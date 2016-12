Kreative Wandgestaltung im Johanniter-Wohnheim Luther Weg - Kunstschule Wunstorf verschönert Wand gemeinsam mit Kindern

Seit Oktober trafen sich die kunstbegeisterten Kinder des Wohnheims jeden Dienstag und ließen ihrer Fantasie freien Lauf. So gestalteten sie unter Anleitung der Dozenten der Kunstschule die Blätter des Baumes in Collagetechnik und stellten kleine Tiere aus Ton her. Anschließend malten sie einen Baumstamm an die graue Wand und platzieren die bunten Elemente nach ihren Vorstellungen. „Unser Kunstangebot bietet den Kindern die Möglichkeit sich auszuprobieren, ihre eigenen Fertigkeiten mit Techniken und Materialien kennenzulernen und schließlich zuversichtlicher zu werden im Umgang mit sich und einer neuen, Ihnen fremden Kultur“, so Ulrike Coldewey, Leiterin der Kunstschule Wunstorf e.V..Nachdem die Kunstschule und die Gäste der Johanniter bereits am diesjährigen Weltflüchtlingstag eine Wand des Café der Kulturen verschönert hatten, entwickelten Ulrike Coldewey und Pia Liebermann, Leiterin des Wohnheims ihre Idee der kreativen Gestaltung eines Baumes für einen der Flure. Durchgeführt wurde das gemeinsame Vorhaben im Rahmen des Projekts „Hand in Hand – Kunst braucht keine Sprache“, das 2015 über die Ortsratsmittel der Stadt Wunstorf initiiert und 2016 als gemeinsames Projekt mit der Gleichstellungsstelle Wunstorf über das Land Niedersachsen und die Stiftung Rotes Lehmhaus gefördert wurde. Hinsichtlich der Zukunft des Projekts kommentiert Ulrike Coldewey: „Wir kommen gerne ins Wohnheim und würden es sehr begrüßen, wenn sich Mittelgeber finden ließen, durch die dieses Projekt im Jahr 2017 weitergeführt werden kann.“