Kinder aus dem Ringelsöckchen schmücken Baum der Sonnen Apotheke

Familie Heß-Eichenberg spendet dafür der Krippe einen Tannenbaum

Der Sohn der Familie Heß-Eichenberg ist zwar nicht mehr Krippenkind im Johanniter-Ringelsöckchen, die Verbindung zur Einrichtung blieb aber bestehen. Die Inhaber der Sonnenapotheke spendeten der Krippe einen Tannenbaum und Bastelmaterial. Als Gegenleistung sorgten dafür die Kinder für den Tannenbaumschmuck in der Apotheke. Aus Knete und Salzteig wurde mit Eifer im neueingerichteten Atelier des Ringelsöckchens von den Kindern der Weihnachtsschmuck hergestellt. Nach der Fertigstellung machten sich dann sechs Kinder mit 3 Erzieherinnen auf den Weg zur Sonnen Apotheke. Dort wartete schon der noch kahle Baum auf die Kinder. Der konnte so nicht bleiben, also machten sich die Kinder fleißig ans Werk und schon nach kurzer Zeit erstrahlte der Baum im neuen Glanz. „Wir freuen uns über die immer noch bestehende Verbundenheit der Familie Heß-Eichberg zu unserer Einrichtung. Eine tolle Aktion für die Kinder und ein toller Baum für die Apotheke und unsere Krippe. Vielen Dank Familie Heß-Eichenberg“, erklärt Andrea Langer, Leiterin des Ringelsöckchens.