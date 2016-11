Feinster Rock´n´ Roll gegen den Herbstnebel: Mad & The Moondogs am 11.11. in Küsters Hof in Wunstorf

Wunstorf : Küsters Hof |

Mit neuem Programm und einer neuen Sängerin präsentiert sich die brandheiße Rock´n´ Roll-Band „Mad & The Moondogs“ am Freitag, 11. November 2016, ab 20.30 Uhr in „Küsters Hof“, Hindenburgstr. 29, in Wunstorf City.

Klassischen Rock´n´ Roll, Boogie-Woogie, Blues und eine Portion Funk & Soul vereint das um die Wunstorfer Vokalistin Manu Engel verstärkte Sextett zu einem musikalischen Treibsatz, der selbst eingefleischte Tanzmuffel mitzureißen vermag. Nunmehr prägen bis zu vierstimmiger Gesang, eine fette Rock´n´ Roll-Gitarre, ein fetziges Boogie-Piano und eine treibende Rhythmusgruppe den Sound dieser erfahrenen Musiker aus dem Nordwesten der Region Hannover.Bei Festivals wie „Steinhuder Meer in Flammen“, Stadtfesten und in Clubs in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hat sich die Formation längst einen guten Namen bei Fans und Veranstaltern erspielt.Das Programm von „Mad & The Moondogs“ vereint Eigenkompositionen im Stile von Dick Brave & The Backbeats, der Stray Cats und alter Boogie-Woogie-Größen und zündende neue Arrangements bekannter Titel u. a. von Robbie Williams, Shaking Stevens oder Ray Charles.Die Musiker im Einzelnen: Matthias Brandt (Leadgesang), Manu Engel (Gesang), Ulli Salden (Gitarre, Gesang), Horst “SummSumm” Gerke (Bass), Uwe "Chicago" Lötzerich (Piano, Keys, Gesang), Olaf Warda (Schlagzeug, Percussion). Für den guten Ton der Band sorgt Bühnentechniker „The Fader“ Yann Cébron.Mehr zur Band erfahrt Ihr hier: www.madandthemoondogs.de Live-Videos von Mad & The Moondogs findet Ihr hier: http://www.youtube.com/user/madandthemoondogs