Elephant WAlK - soul & funk im Küsters Hof

Wunstorf : Küsters Hof |

Michele D'Onofrio der Besitzer des Küsters Hof freut sich schon auf die Burgdorfer Soul- und Funk Band "Elephant Walk". Die "winning-jazz" Preisträger von 1997 sind nicht das erste Mal zu Gast in Wunstorf. Schon 2008 und zu ihrem 20-jährigen Bestehen gaben die Musiker ein Gastspiel, damals noch mit dem Sänger Sebastian Leppert. Wer einen netten Abend mit guter Musik verbringen möchte, der sollte am Freitag, den 21. Oktober um 20 h in den Küsters Hof kommen. Das aktuelle Musikprogramm im Live-Club Küsters Hof wird an diesem Abend aus tanzbarem Soul und klassischem Funk im Stile von Maceo Parker Tower Of Power bestehen. Dabei erwartet dem Besucher eine dynamische Band mit komplettem 3-stimmigen Bläsersatz. Der Lead Gesang wird von Matthias Möller bestritten. Nicht zuletzt möchte sich Elephant Walk bei diesem Gig auch für die vielen tollen Veranstaltungen in Wunstorf bedanken. "Wir hoffen, dass es mit dem Küsters Hof und der Live Musik in Wunstorf irgendwie weiter geht", sagt Olli Bartelt stellvertretend für die Band.