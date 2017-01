Jubiläumsschau des Rassekaninchenzuchtvereins F142 Wunstorf und Umgebung e.V.

Am 3.10.2016 konnte der Rassekaninchenzuchtverein F142 Wunstorf und Umgebung e.V. auf sein 85 jähriges Bestehen zurück blicken. Am 3.10.1931 wurde der Kaninchenzuchtverein von 16 Mitgliedern gegründet.Damals war an eine Handarbeits-und Kreativgruppe, die heute einen wesentlichen kreativen Bestandteil des Vereins ausmacht, nicht zu denken. Der Verein stellte auf der Schau, die am 5.und 6.11.2016 auf dem Hof der Familie Sundmacher in Luthe stattfand,115 Tiere aus 13 verschiedenen Rassen und Farbschlägen aus.Auch die Handarbeits-und Kreativgruppe f142, die seit dem 31.10.1981 dem großen F142 angehört, hat viele selbstgefertigte Exponate ausgestellt und den Preisrichtern zur Bewertung vorgelegt. Die Vereinsmeister der Züchter und der Exponate wurden geehrt. Die Preise wurden feierlich übergeben. Am Abend wurde dem Anlaß entsprechend ein gutes Essen serviert. Anschließend begann der gemütliche Teil des Abends. Es gab noch vieles aus vergangenen Zeiten zu erzählen und zu berichten. Ein rundherum gelungenes Ereignis, das gut besucht wurde.