DRK Klein Heidorn mit Gesang und mehr

Wunstorf : DRK Klein Heidorn |

DRK ADVENTSFEIER und mehr in Klein Heidorn



Die diesjährige Adventsfeier des DRK findet am 04.Dezember 2016 statt



Aus diesem Grunde laden wir alle Einwohner von Klein Heidorn , die das 65. Lebensjahr erreicht haben, zu diesem vorweihnachtlichen Nachmittag ein. Selbstverständlich können Sie Ihre Partnerin oder Partner mitbringen, auch wenn diese das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.



Beginn ist um 15.00 Uhr im Freizeitheim Klein Heidorn.



Wir haben ein nettes Programm für Sie vorbereitet. Unter anderem werden die Grundschulkinder von Klein Heidorn und das Wunstorfer Doppelquartett uns durch den Nachmittag begleiten. Doch im Mittelpunkt sollte aber die Unterhaltung miteinander stehen.



Wenn Sie abgeholt werden möchten, rufen Sie doch unseren Fahrdienst, Herrn Peter Vogel, Telefon-Nr. 16725 an.