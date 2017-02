Dominion Vorrundenturnier zur Deutschen Dominionmeisterschaft

Vom Kleingrundbesitzer zum mächtigen Herrscher eines Imperiums … Das ist dein Ziel, wenn du dich auf das Abenteuer DOMINION® einlässt. Verwirkliche deine Träume und baue dir ein florierendes Reich auf – und das schneller und effektiver als deine Mitspieler. Dafür baust du Dörfer und Bibliotheken, eroberst neue Provinzen, verdienst Gold und Silber und errichtest dir einen eigenen Thronsaal. Mit jedem Zug wächst dein DOMINION® – doch nur wer richtig taktiert und zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen trifft, wird zum Schluss als Sieger vom Tisch gehen. DOMINION® – ein abwechslungsreiches Spielkonzept voll spannender Abenteuer.

Weiterführende Informationen findet man auch unter www.dominion-welt.de

Am 17.02.2017 um 19:00 Uhr findet von der Spiel!Gemeinde Wunstorf im Gemeindehaus der Stiftskirche, Stiftsstraße 5b in Wunstorf ein Vorrundenturnier zur Deutschen Dominionmeisterschaft statt.

Bitte meldet Euch schriftlich bei Hilka Bruns-Aulich per Mail unter Bruns-Aulich@t-online.de an.