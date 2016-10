Der Rassekaninchenzuchtverein F 142 Wunstorf und Umgebung e.V. feiert sein 85. Gründungsjahr.

Wunstorf : Wunstorf |

Dieses Ereignis findet am Samstag den 05.11.2016 von 9:30 bis 18:00 Uhr und am Sonntag den 06.11.2016 von 9:30 bis 17:00 auf dem Hof von Familie Sundmacher in Luthe,Adolf Oesterheldstr. 5 statt.Auch die Frauengruppe im F 142 feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen.

Auf der Schau werden ca. 115 Tiere aus 13 verschiedenen Rassen und Farbschlägen gezeigt.Die Frauen der Handarbeits-und Kreativgruppe f 142 Wunstorf stellen ebenfalls ihre Exponate aus,und haben einen kleinen Basar mit selbstgefertigten Handarbeiten eingerichtet.Außerdem stellen die 3 Mitglieder der Jugendgruppe ihre Bastelarbeiten aus.An beiden Tagen findet eine Verlosung statt.Für das leibliche Wohl ist gesorgt.