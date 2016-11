Steinmeier wird für Flüchtlingskrise verantwortlich gemacht

Kein Wunder also, dass Frank-Walter Steinmeier in den Schmutz gezogen wird, während die Münchener vier Meter hohe Mauer errichten, um sich gegen die aufdringliche Nähe der neuen Freunden der Bundeskanzlerin zu schützen.Es stellt sich plötzlich heraus, dass der Grund für unseren Alp nicht in der multikulturellen Selbsterniedrigung Merkels liegt, sondern in der "falschen" Politik des Bundesaußenministers, der nun den Sündenbock spielen muss. Herr Steinmeier ist natürlich nicht der erste und auch nicht der letzte, wen unser Engel aus der Stasi im politischen Olymp beim lebendigen Leibe begräbt. Wichtig ist, dass die Multikulti-Politik ohne Einsehen der prinzipiellen Fehler weitergeführt wird. Man kann zwar jemanden zum "Verantwortlichen" bestimmen und so seinen politischen Gegner beseitigen, doch ist ein Systemproblem auf solche Weise nicht zu lösen.