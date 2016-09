Du stehst vor mir

Augen, die von einem wunderbaren Lächeln begleitet werden und dich vergeblich nach Worten suchen lassen, das zu beschreiben, was du in diesem Moment empfindest.Sie scheinen mühelos in dein Inneres vorzudringen und öffnen dort Türen, von deren Existenz du bisher nicht die leiseste Ahnung hattest, bzw. glaubtest, sie nicht zu haben.Aller Wörter aller Sprachen dieser Welt würden vermutlich nicht mal im Ansatz ausreichen, um dieses Rätsel lösen zu können.Du fragst dich, was genau dich in Sphären vordringen lässt, die so herrlich nah sind und doch niemals wirklich entschlüsselt werden können.Solange es Menschen gibt, werden sie da sein, nah und fern – Rätsel und wunderbare Wahrheit gleichzeitig sein.Vielleicht kann man es oder auch sie wenigstens im Ansatz mit ein paar Gedanken beschreiben, die in allem sind, was man denkt, spürt und fühlt.Du stehst vor mirDu stehst vor mirund mein Sein hat einen SinnDu stehst vor mirund das Leben, ein Gewinn . . .Du stehst vor mirund mein Denken kollabiertDu stehst vor mirund die Einsamkeit verliert . . .Du stehst vor mirund das Flugzeug steht bereitDu stehst vor mirund ich fliege in die Herrlichkeit . . .Du stehst vor mirund das Glück hat eine LandebahnDu stehst vor mirund mein Traum, er kommt im Leben an . . .