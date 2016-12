Das WEIHNACHTSORATORIUM von J.S.BACH in der ST.GEORGEN KIRCHE WISMAR

Auch in diesem Jahr 2016 wird



in der beheizten ST.GEORGEN KIRCHE durch die



WISMARER KANTOREI (ergänzt um einige Gäste)



das WEIHNACHTSORATORIUM von J.S.BACH Kantaten I - II aufgeführt.



Als Orchester konnten wieder die

MECKLENBURGER KAMMERSOLISTEN aus Rostock

gewonnen werden

Beteiligt sind in diesem Jahr KINDER des neugegründeten Kinderchores der Kantorei,die Choräle aus der ersten Kantate mitsingen werden.



Solisten:

Sopran : Annika Steinbach ( Leipzig)

Alt : Dorothea Zimmermann (Erfurt)

Tenor : Severin Böhm (Leipzig)

Bass : Philipp Goldmann (Leipzig)



Das Konzert steht unter der Leitung des

neuen Kantors Christian Thadewald-Friedrich



Karten gibt es ab 28.11.2016 bei Buchhandlung Peplau Krämerstr.23 Wismar

von 14,00 -22,00 Euro Kinder unter 14 Jahre 5,00 Euro