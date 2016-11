„Advent in Dat groode Hus“ - Kunst und Handwerk

Am ersten Adventswochenende erstrahlt „Dat groode Hus“ auf dem Winser Museumshof von 11:00 bis 18:00 Uhr in vorweihnachtlichem Glanz. Das aus dem Jahr 1795 stammende Fachwerkgebäude bietet zahlreichen Ausstellern den passenden Rahmen für ihre handwerklichen Arbeiten. Im Erdgeschoss und an den Ständen des oberen Stockwerks finden Sie Bienenwachskerzen, Lederarbeiten, Seifen, Floristik, Leinen und Filz, handbemalte Weihnachtskugeln, Schmuck, Fotoarbeiten, Porzellanmalerei, Tiffany-Weihnachtsschmuck, Textildesign oder Modeaccessoires, auch für Kinder.

Wer sich für die alte Technik des Klosterstichs interessiert, wird hier ebenfalls fündig.Im benachbarten Treppenspeicher verbreiten frisch gebackene Kekse, Spekulatius und Stollen ihren Duft. Im Obergeschoss des Kalandhofes sind antiquarische Bücher und Graphik ausgestellt. Im Kutschenhaus ist zum ersten Mal das Gut Fiekensholt mit Likören, Marmeladen und Chutneys zu Gast. Der Museumsladen mit Produkten der Region, Spielsachen und mehr ist ebenfalls geöffnet. Im Obergeschoss wird an historischen Spinnrädern und Webstühlen gearbeitet.Zum „Advent in Dat groode Hus“ gehören auch die nach alten Rezepten selbst gebackenen Kekse zum Tee und Kaffee und der im großen Kessel über offenem Feuer gekochte Apfelpunsch.Bevor die beiden Tage ausklingen, beginnt um 17.30 Uhr das gemeinsame Adventsliedersingen mit Ausstellern und Besuchern vor dem brennenden Kamin und dem geschmückten Tannenbaum.(Text und Bilder: Winser Heimatverein e.V.)