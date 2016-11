Kinder-Ehen ... Erster Teil

Liebe MyHeimatler (pauschal 'liebe Freunde' zu schreiben fände ich weil wohl nicht ganz zutreffend ein wenig unpassend - ich hoffe meine lieben Freunde sehen es mir nach) heute und aus brandaktuellem Anlaß sehe ich mich von der Entwicklung in unserem Lande genötigt hier im vertrauten Kreise einmal wieder aufzutauchen - zugleich als Zeichen, dass ich noch unter den Lebenden weile. Soviel vorweg.

Meine Gedanken zum Tage, die mich um das Kinderwohl in unserer Zeit und in der Gesellschaft besorgt sein lassen, hatte ich gerade auf den Weg in die Welt gebracht, als mich beim Aufblättern der Morgenzeitung der letzte Bissen vom Frühstücksbrot im Halse stecken blieb und die Morgenlektüre mir aus der Hand fiel. Hatte ich doch gerade mit dem folgenden Text meine Mitmenschen als des Schöpfers Geschöpfe an ihre für ihre Kinder immerwährende Verantwortung und Schutzpflichtigkeit erinnern wollen.Die Gesetzentwürfe und -planungen des aus dem Saarland stammenden Lafontainschen Ziehsohnes und jetzigen Justizministers der schwarzroten Berliner Negativregierung hinsichtlich der (in Deutschland gelebten) Ehen muslimischer Männer mit zum Teil noch erst 10 Jahre (und jüngeren) Mädchen (hier von Ehefrauen zu sprechen betrachte ich als menschenverachtenden reinen Hohn) gehören doch allesamt in die Tonne geklopft, mitsamt desjenigen Ministers der imstande war, sich etwas so Krankes einfallen oder vielleicht auch einflüstern zu lassen.Heiko Maas, schäme Dich … zu rufen ist hier wohl nicht mehr angebracht, zumal politisch verantwortlich handelnde unserer Tage althergebrachte Begriffe und Tugenden wie Scham, Moral und Ethik offensichtlich nicht mehr verinnerlichen können.Da reicht die Palette von Pädophälie bis hin zum Drogenmißbrauch gewählter Volksvertreter. Wobei die ihnen zuzuordnenden Parteien und deren Führungen sich jedesmal schwer damit tun, sich von ihren sog. Parteifreunden zumindest SOFORT zu distanzieren. Sympathisiert vielleicht so manch einer der sich in herausragender Position befindlichen Amts- bzw. Würdenträger in der Tiefe seines Empfindens mit den so entgleisten?Wie sonst sind die häufigen Kniefälle vor für uns und unsere Kultur unverständigem Tun vor Menschen uns fremder Religionen zu erklären? Während in unserem Lande und in unserem Kulturkreis solch abartige Verhaltensweisen als Kindesmißbrauch von den Gerichten eingestuft, und (zumeist zumindest) mit drakonischen Strafen geahndet und für ungültig erklärt werden, soll das künftig nach den Maas’schen Gesetzesplänen für Täter aus dem islamistischen Kulturkreis nicht mehr gelten. Herr Maas, WER um des Himmels Willen hat sie denn angefeuert, einen solchen, gelinde gesagt idiotischen Schwachsinn zu verzapfen? Oder schauen sie vorsichtshalber schon in eine Zeit voraus, in der muslimische Moral mit ihren zum Teil abstrusen Vorstellungen in Parlamenten und Regierungen in unserem Lande mehrheitlichen Einfluß gewinnt.ewaldeden2016-11-01