The Barking Bats - beatmusic

Wienhausen : Braugasthaus Mühlengrund |

The Barking Bats am 15.10. wieder in Wienhausen



Bereits im 20. Jahr in ununterbrochener Folge laden „The Barking Bats“ ihre Fans und Freunde der Musik aus den 60ern traditionell nach Wienhausen ein. Jahraus, jahrein packt ihr Groove das Publikum und bewirkt eine ausgelassene Stimmung und Tanzlust, die bis zum letzten Song hält. Mitbringen werden sie auch wieder eine Reihe neu eingespielter Songs. Wie in den Jahren zuvor wird sich die Tanzfläche schnell füllen. Sie sind schließlich Niedersachsens einzige original besetzte Beatband aus den 60ern, echte Rockdinosaurier. Weitere Informationen, insbesondere ein Ausschnitt aus ihrem umfangreichen Repertoire sowie etliche Fotos aus der Beatzeit in den Sechzigern kann man auf ihren Internetseiten unter www.the-barking-bats.de finden.



Wer sich also mit Freunden einen entspannten Abend machen will mit den Songs der Swinging Sixties, der hat am Samstag, den 15. Oktober wieder die Gelegenheit dazu.



Als Opener haben sie dieses Mal „The McSonics“, eine Band aus dem Lüneburger Raum eingeladen, die eine kleine Auswahl an bekannten Instrumentals der 60er Jahre zum Besten geben werden.



Einlass ist ab 19:30 Uhr, gestartet wird um 20:00 Uhr.

Der Vorverkauf beginnt am 19. September wie gewohnt über das Braugasthaus Mühlengrund in Wienhausen, bei Fasch Augenoptik am Lauensteinplatz 13 und in der Zugbrückenstraße 50 in Klein-Hehlen sowie beim Haarwerk Celle in der Mauernstraße 42. Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten 12 €, an der Abendkasse 15 €.