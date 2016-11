alt für jung

In unserem kleinen Sportverein, wird aktive Jugendarbeit praktiziert.

Viele alte Vereinsmitglieder, beteiligen sich bei der Betreuung und Arbeit mit Jugendlichen. Jugendarbeit ist ein Muss für uns.

Wer sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert. weiß, dass es gar nicht so einfach ist, auf Anhieb, viele helfende Hände zu finden.

Auch wir hatten das Problem, ausreichend Mitstreiter, für unser Jugend-Projekt zu finden.

Damit die Jugend-Projekt Idee zur Erlangung des Sportabzeichens, nicht den Bach runter geht, haben wir stundenlang nachgedacht.

Beim Nachdenken flossen, viele Tropfen, Pils durch unsere Kehlen.

Neben dem üblichen Mailverkehr,

wurden Hauswurfsendungen und persönliche Ansprachen,

zur Bekanntmachung der Jugend-Projekt-Idee genutzt.

Die sonst üblichen Kommunikationswege reichten dazu nicht aus.

Damit wir einen Überblick für erfolgreiche Kommunikation erlangten, haben wir ein Werbeunternehmen um Rat gebeten.

Der Inhaber der Werbeagentur war, von unserem Jugend-Projekt sehr angetan und hat seine Hilfe zugesagt.

Für diese Hilfe, möchten wir uns bedanken.

Erwähnen möchte ich, diese Hilfe war für uns kostenfrei.

Neben dem Rat vom Fachmann aus der Werbe - Branche, luden wir jeden Jugendlichen in unser Vereinslokal ein.

Bei Pizza und alkoholfreien Getränken, stellten wir den Anwesenden unser ausgearbeitetes Jugend-Konzept zur Erlangung des Sportabzeichens vor.

Nicht bei jedem Jugendlichen stießen wir auf offene Ohren.

Manche Jugendliche meinten, krasser geht es wohl nicht.

Mich könnt ihr damit nicht einlullen, lieber gehe ich auf die Piste im Stadtwald.

In der Mehrzahl waren die Jugendlichen von unserer Idee überzeugt, sagten ihre Teilnahme zu.

Somit konnte das erste Fest zur Erlangen Sportabzeichens schließlich auf unserem Kunstrasen und dem Basketballplatz stattfinden.

Es war ein gelungenes Unterfangen, eine sehr schöne Veranstaltung.

Voller Stolz zeigten die neuen Besitzer des Sportabzeichens den zahlreich anwesenden Eltern, in jubelnder Siegerpose.

den errungen bronzenen oder silbernen oder auch goldenen Button,

mit dem Vereinslogo.

An alle Helfern, Teilnehmern und Unterstützern, vielen Dank für die Teilnahme und Vorbereitungsarbeiten.

Wenn alte und junge Vereinsmitglieder zusammen stehen, wird unser Familienverein weiter wachsen und in der Öffentlichkeit, noch mehr, Anerkennung erlangen.

