SCHNEEsport und WINTERsport mit FUN-SPORTS Club e.V.

Fun-Sports

seit 33 Jahren Ihr Partner im Schnee……….

Schwabens ultimative SCHNEEsportschule

als PARTNER von Schreibwaren Gerblinger in Wertingen.



Vor nunmehr 33 Jahren, getragen vom Spaß am Wintersport, wurde die SCHNEEsportschule Fun-Sports von einigen wenigen Wintersportbegeisterten gegründet.

Heute umfasst die SCHNEEsportschule mit Qualitätssiegel im Deutschen Skilehrerverband einen Stamm von ca. 60 Ski-, Langlauf-, Snowboardlehrern.



Zielgruppe der angebotenen Kurse in der Saison 2016/ 17 ist

„SCHNEESPORT für die gesamte FAMILIE“.



Auftakt am: 10./ 11.12.2016 … Adventsfahrt ins Allgäu …

es gibt Ermäßigung auf die Liftkarte! (auch für alle Tagesfahrer, ohne Kursteilnahme) … und viele Events und Kursangebote in den Weihnachtsferien und danach,

z.B. die 3. Skisafari Lechtal/ Arlberg am 18.-19.03.2017.



Das SCHNEEsport-Erlebnis für ALLE in den Ski- und Snowboard-Kursen bei Fun-Sports und Intersport Fasser wird von staatlich geprüften Schneesportlehrern durchgeführt. Alle Lehrer von

Fun-Sports sind speziell für ihren Einsatzbereich ausgebildete Profis. So gibt es den Kinderskilehrer, der den besonderen Draht zu den ganz Kleinen hat, aber auch den Profi, der einem geübten Skifahrer Tipps und Tricks mit den neuen Ski zeigen kann – in der Gruppe, aber auch als Privatkurs 2-3 Stunden.



Während die Kleinen die ersten Schritte wagen, verbessert die Mama ihren Stil und der Papa erfährt die neuesten Trends der alpinen Skitechnik, dazu kann die Oma noch ein wenig mit den Schneeschuhen das Erlebnis und die Faszination des Winters und eines Kaffees auf der Hütte genießen.



„SCHNEESPORT als Erlebnis für die gesamte FAMILIE“.





Interessierte Wintersportler können sich informieren und anmelden unter: www.fun-sports.de oder bei Schreibwaren Gerblinger/ Holiday Land

(W)info-Telefon: 0700 Fun-Sports (0700 386 0 776787)