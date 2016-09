Stadtkapelle Wertingen: Vororchester startet mit Probenwochenende ins neue Schuljahr

Das Vororchester der Stadtkapelle Wertingen ist am vergangenen Wochenende mit einem Probenwochenende in das neue Schuljahr 2016/2017 gestartet.

Beginn am Freitag mit einer Gesamtprobe

Am Nachmittag werden die Arbeitsergebnisse zusammengefasst

Konzertreise nach Berlin

Neben den regelmäßig am Mittwoch stattfindenden Orchesterproben ist zu Beginn eines neuen Schuljahres immer ein Probenwochenende angesagt.Zum einen hilft es den „neuen“ Musikern sich besser zurechtzufinden, zum anderen dient es auch dazu um sich gegenseitig kennenzulernen.Beim gemeinsamen Mittagessen, bei der Kaffeepause und beim Toben auf dem Spielplatz in den Pausen werden so die ersten Freundschaften unter den Musikern geschlossen. Ein immer hilfsbereites Elternteam sorgt für die Verpflegung und kulinarische Betreuung der Kinder und Dozenten.Am Freitag begann das Wochenende mit einer Gesamtprobe, bei der die zu erarbeitenden Stücke vorgestellt und angespielt wurden. Die Registerproben sind fester Bestandteil eines solchen Probenmarathons. Am Samstag trafen sich die jungen Musikanten bereits um 10 Uhr in der Musikschule und Mansarde um in den einzelnen Registern bis 15 Uhr zu proben. Unterstützung erhält das Orchester hierbei regelmäßig von den Musiklehrern der Musikschule sowie von erfahrenen Musikern der Bläserphilharmonie. Franziska Moosmüller (Flöten), Heike Mayr-Hof (Klarinetten), Sabrina Steinle (Saxofon und Horn), Tobias Schmid (Trompeten), Sandor Szöke (tiefes Blech und Holz) sowie Dirigentin Karolina Wörle (Schlagzeug) leiteten die Proben.Die einzelnen Stimmen können hier ihre Schwerpunkte proben und bei der abschließenden Gesamtprobe am späten Nachmittag werden dann die Arbeitsergebnisse zusammengefasst. Neue Literatur sowie Altbewährtes erhält hierbei den ersten Schliff.Beim anschließenden Elternabend informierte Dirigentin Karolina Wörle die zahlreich anwesenden Eltern über die anstehenden Konzerttermine und das Jahresprogramm des Vororchesters. Höhepunkt des Schuljahres 2016/2017 wird mit Sicherheit die Konzertreise des Vororchesters in den Osterferien sein. Reiseziel ist die Bundeshauptstadt Berlin.Nun gilt es, das Erarbeitete noch weiter auszubauen, denn das erste Konzert steht bereits vor der Tür