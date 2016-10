Stadtkapelle Wertingen: Shall we dance?!

Aber natürlich! Lassen Sie uns tanzen!

Im Herbst lädt die „Jazz Taste Bigband“ wie jedes Jahr zur Tanzgala in die Stadthalle. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, zum satten Sound einer Bigband zu tanzen, holen Sie die schicken Kleider aus dem Schrank, die viel zu selten ausgeführt werden, und kommen Sie am Samstag, 22. Oktober um 20.00 Uhr in die Stadthalle, wo das Team um Edeltraud Sailer mit Köstlichkeiten für die hungrigen Tänzer wartet. Anders als im letzten Jahr werden die Tanzpausen bei der kommenden Veranstaltung mit Einlagen zweier Tanzformationen des TSV Firnhaberau gestaltet. Zunächst führt die Kinder- und Jugendgruppe die Show „Die Wüste lebt“ auf. Zu späterer Stunde wird es heiß: mit der Choreographie „Burlesque“ bringt das Showtanzteam eine hochkarätige Show zur Darbietung, nach der das Publikum sicher noch mehr Lust hat, bis in die Morgenstunden zu tanzen! Lassen Sie sich die jungen Tänzerinnen und den Bigbandabend, der das musikalische Jahr der Stadtkapelle einleitet, nicht entgehen und seien Sie dabei, wenn Daniel Klingl mit der „Jazz Taste Bigband“ der Stadtkapelle Wertingen zum Tanz lädt!Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Gerblinger und an der Abendkasse.