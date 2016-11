Stadtkapelle Wertingen: Junge Musiker geben Adventskonzert

Jugendorchester der Stadtkapelle und ReGy-Bigband stimmen auf die Weihnachtszeit ein

Beste bayerische Schulband

Highlights aus dem Musical "Tarzan"

Beim Adventskonzert des Stadtkapelle am Samstag, den 03. Dezember um 19 Uhr in der Stadthalle Wertingen wirken auch dieses Mal wieder viele Kräfte zusammen: die ReGy-Bigband mit Musikerinnen und Musikern von Gymnasium und Realschule und das Jugendorchester der Stadtkapelle sowie die zahlreichen helfenden Hände der Musikereltern. Die circa 80 jungen Musikerinnen und Musiker wollen ihre Zuhörer mit stilistisch vielfältigen Stücken auf die Weihnachtszeit einstimmen.Angeleitet durch Manfred-Andreas Lipp ist die ReGy-Band mit Musikern aus Gymnasium und Realschule konstant eine der besten Schülerbands Bayerns und auf internationalen Jazzfestivals vertreten. Die Musikerinnen und Musiker erhalten ihren qualifizierten Musikunterricht an der Musikschule und spielen, wie viele Musiker der Band, auch noch im Jugendorchester der Stadtkapelle. Manfred-Andreas Lipp ist seit Jahrzehnten der Motor und stets auf der Suche nach angesagten Musikstücken, um seine Musiker zu motivieren und zu fördern.Für das Jugendorchester ist das Adventskonzert bereits der zweite Höhepunkt der aktuellen Saison. Nach dem Kaffeekonzert vor zwei Wochen, hat die Dirigentin für das letzte Konzert des Jahres für die Jugendlichen nochmals ein abwechslungsreiches Programm mit Highlights aus dem Musical „Tarzan“, die ausdrucksvolle Ballade für Solooboe „Guidita“ von Alfred Bösendorfer, den Superhit „Purple Rain“ von Prince, Szenen aus „Scandinavia“ und die Vertonung der Geschichte um „Robinson Crusoe“ zusammengestellt.Im zweiten Konzertteil sorgt die ReGy-Bigband unter dem Motto „It’s Swingtime“ und u. a. mit den Titeln „One O’Clock Jump“, „Just a Gigole“, „Bill Bailey“ oder „In The Mood“ für garantierten Hörgenuss aller anwesenden Fans des Bigbandsounds.Einlass in den Konzertsaal ist ab 18.30 Uhr.