Stadtkapelle Wertingen: Jugendorchester probt für neue Saison

Nur zwei Wochen nach Schulbeginn ist die Dirigentin des Jugendorchesters der Stadtkapelle Wertingen, Heike Mayr-Hof, mit ihren 51 Musikerinnen und Musikern nach Marktoberdorf in die bayerische Musikakademie zu einem Probenwochenende aufgebrochen.

Register- und Gesamtproben im Wechsel

Kaffeekonzert und Adventskonzert stehen auf dem Programm

In den altehrwürdigen Räumen des Schlosses und im Konzertsaal boten sich optimale Bedingungen, um ein musikalisches Wochenende zu verbringen. Die kompakte und intensive Probenzeit bewährt sich seit Jahren, nicht nur weil musikalisch in kurzer Zeit große Fortschritte gemacht werden, sondern vor allem weil es für die Jugendlichen genug Zeit für die Gemeinschaft gibt.Natürlich wurde auch fleißig geprobt. Im Wechsel mit Gesamtproben, fanden am Samstag hauptsächlich Registerproben statt, die von Lehrern der Wertinger Musikschule geleitet wurden. Sandor Szöke und Tobias Schmid waren angereist, um im Register an Details zu üben. Für die Fachbereiche Horn, Saxofon, Schlagzeug und Flöte konnten Alexander Körner, Manuel Jung, Tobias Wiedenmann und Ulrike Hornig gewonnen werden. Mit dabei war auch Heidi Mathes als Chefin des Jugendteams, gute Seele, Ansprechpartner für alle Belange - von der Zimmereinteilung übers Fotografieren bis zur Hilfe bei Bauch- und Kopfweh. Ganz neue war allerdings ihre Rolle als "für Ruhe sorgendes Schlossgespenst“. Da nach der vereinbarten Bettruhe keine Stille einkehren wollte und noch immer Geister aus dem Orchester im Schloss unterwegs waren, wurde diesen dann geholfen in ihre Zimmer zu finden.Bestens vorbereitet für die musikalischen Aufgaben und Konzerte der neuen Saison, kehrten die Musiker am Sonntagnachmittag nach Wertingen zurück.