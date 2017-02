Musikschule Wertingen: Wertinger Preisträger bei Jugend musiziert

Die bedeutendste Förderung bei Wettbewerben können junge Musiker in Deutschland und in deutschen Schulen im Ausland bei Jugend musiziert erhalten.

24 von 25 möglichen Punkten

Beim Regionalwettbewerb in Neu-Ulm beteiligten sich zuletzt zahlreiche Schüler der Musikschule Wertingen. Für die Teilnehmer aus der Schlagzeugklasse von Dunja Lettner und aus der Klarinettenklasse von Heike Mayr-Hof gab es Preise und Weiterleitungen. Leonhard Moosmüller erreichte am Schlagzeug 17 Punkte und einen 2. Preis. Für Alexander Gebele gab es am Schlagzeug ebenfalls einen 2. Preis mit 20 Punkten. Raphael von Hoch und Tizian Warisch freuten sich über erste Preise, 23 Punkte und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb.Dieses Ergebnis wurde vom Klarinettenquartett (Andrea Baumann, Theresa Dietrich, Ann-Kathrin Senger, Georg Mathias) mit 24 von 25 möglichen Punkten noch überboten. Auch das Klarinettenquartett wird zum Landeswettbewerb vom 7. bis 11. April nach Bad Kissingen reisen. Alle Teilnehmer versammelten sich im Saal der Musikschule Wertingen, wo Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp das Engagement seiner Musiklehrerinnen Dunja Lettner und Heike Mayr-Hof in den Mittelpunkt seines Dankes stellte und den erfolgreichen Teilnehmern herzlich gratulierte.