Musikschule Wertingen: Konzerthighlight mit Rosetti Bläserquintett

Im Festsaal des Wertinger Schlosses findet die Aufführung klassischer Kammermusik einen würdigen Rahmen.

Werke von Haydn, Mozart, Farkas, Strauß und Rosetti

Die edelste Form bläserischer Kammermusik ist das Bläserquintett. Seine erste Komposition für diese Besetzung aus Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott stammt von Antonio Rosetti (1750-1792), der einige Zeit in Wallerstein/Ries beim dortigen Fürstenhaus beschäftig war. Für den Wertinger Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp lag es nahe, das zum 35jährigen Jubiläum der Musikschule Wertingen im Jahre 2016 gegründete Ensemble weiterzuentwickeln und bei der Namensgebung Antonio Rosetti zu würdigen. Lipp freute sich, dass alle Gründungsmitglieder weiter dabei sind und nun ein Repertoire aufgebaut werden kann.Den Musikfreunden der Region stellt sich das Rosetti Bläserquintett am 12.März 2017 um 17 Uhr im Festsaal des Wertinger Schlosses erstmals mit seinem Programm aus Werken von Haydn, Mozart, Farkas, Strauß und natürlich Rosetti vor. Susanne Müller (Flöte), Gabriele Mordstein (Oboe), Markus Meyr-Lischka (Horn), Manfred-Andreas Lipp (Klarinette) und Sebastian Hägele (Fagott) sind allesamt als Musiklehrer für die Musikschule Wertingen tätig und spielen nun als Kammermusikensemble Rosetti Bläserquintett zusammen, um diese außergewöhnliche und wertvolle Klangfarbe einer breiten Öffentlichkeit im Konzert zugänglich zu machen. Bekannte Divertimenti, Suiten und Tänze sollen dem Publikum ein kurzweiliges und virtuoses Klangerlebnis vermitteln und die Freude am Medium Bläserquintett beleben.