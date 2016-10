Musikschule Wertingen: Konzert mit Schlagzeug und Tuba

Am Sonntag, den 6. November lädt die Musikschule Wertingen zu einem besonderen Konzerthighlight ein.

Michael Ahne (Schlagzeug) und Fabian Heichele (Tuba) präsentieren ab 17 Uhr in der evangelischen Bethlehemkirche in Wertingen ein Konzert mit außergewöhnlicher Besetzung.Auf dem Programm stehen u. a. Werke von Kreisler, Corelli, Camille Saint Saëns und McCartney.Michael Ahne studiert an der "Hochschule für Musik und Theater München" bei Arnold F. Riedhammer und wird im Januar seinen Bachelorabschluss absolvieren. Fabian Heichele ist Tubist bei den Augsburger Philharmonikern am Stadttheater Augsburg und studierte an der "Hochschule für Musik und Darstellende Kunst" in Frankfurt am Main bei Prof. David Glidden. 2004 wechselte er an die Universität Mozarteum Salzburg zu Prof. Manfred Hoppert.