Führungswechsel bei der Wasserwacht Wertingen

Am Mittwoch, 14. Dezember 2016 fand die Mitgliederversammlung der Wasserwacht Wertingen mit anschließender Wahl der neuen Führungsmannschaft statt.Zu Beginn der Mitgliederversammlung eröffnete der nach 24 Jahren ausscheidende Vorsitzende Markus Heigl die Versammlung mit einem kleinen Rückblick über die vier vergangenen, sehr spannenden und auch einsatzreichen Jahre. Die Wertinger Wasserwacht konnte in dieser Zeit besonders in zwei Bereichen stark zulegen. Einer davon ist die Jugendarbeit in der Wasserwacht. Mittlerweile sind 50 Kinder und Jugendliche bei der Wertinger Wasserwacht aktiv mit dabei und das ganze sehr erfolgreich. Bei Rettungsschwimmwettbewerben findet man unsere Jugendteams immer wieder unter Schwabens Besten. Ein weiterer, in den letzten Jahren immer wichtiger werdender Teil in der Wasserwacht ist die vor ca. fünf Jahren übernommene Schnelleinsatzgruppe (SEG). Die Schnelleinsatzgruppe ist ein Teil der Blaulichtorganisationen und rückt rund um die Uhr zu Ertrinkungsunfällen, Vermisstensuche und Taucheinsätzen mit Wasserrettern und Rettungstauchern aus. Gerade hier konnten die Wertinger Einsatzkräfte weiter ausgebildet und fortgebildet werden.Nach dem Rückblick wählten die anwesenden Mitglieder die neue Vorstandschaft. Es galt die Ämter des Vorsitzenden, Technischen Leiters, Kassierers und Jugendleiters mit den jeweiligen Stellvertretern neu zu besetzen. Bereits bei Beginn der Wahl war klar, dass der bisherige Vorsitzende Markus Heigl und der bisherige Technische Leiter Alexander Link nach 24 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl stehen. Die neue Vorstandschaft setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Vorsitzender Christoph Link, stellv. Vorsitzende Katrin Grob (bisher Jugendleiterin), Technischer Leiter Sönke Bader, stellv. Technischer Leiter Jerome Schrupp, Kassier Peter Keiß, Jugendleiterin Anna Mundi und stellv. Jugendleiterin Carina Nierhaus.Zum Schluss der Wahl bedankte sich der neue gewählte Vorsitzende Christoph Link bei der ausscheidenden Vorstandschaft, allen voran bei Markus Heigl (bisher Vorsitzender) und Alexander Link (bisher Technischer Leiter) die in 24 Jahren Amtszeit einen großen Beitrag für die Wasserwacht und deren Fortbestehen geleistet haben.