Jetzt ist es im Norden kalt ...

Der Kälterekord vom diesen Jahr war in Muonio gegen Mitternacht - 41.7 Grad Celsius. In Salla, Naruska war - 41.4 Grad Celsius. Auch in Kittilä, Sodankylä und Savukoski der Thermometer zeigte - 40 Grad Celsius. Im Januar 1999 war der finnische Rekord - 51.5 in Pokka, Kittilä. Bei uns, als ich wach wurde, gegen 8.30 Uhr war -20 Grad Celsius. Es wurde ein schöner sonniger Tag! Hier einige Morgenstimmungsfotos aus Tapanila. Bitte sehr!