Die diesjährige Weihnachtsfeier mit Klönabend der SPD-Abteilung Wennigsen Sorsum findet am Freitag, dem 9. Dezember 2016, 19:00 Uhr, in der Gaststätte "Zum Goldenen Schlüssel", Wennigsen, Bergmannstr. 20, statt.

Der Abteilungsvorstand freut sich auf angeregte Gespräche in gemütlicher und gut gelaunter Runde und bittet um Anmeldung bis zum 4. Dezember 2016 beim Abteilungsvorsitzenden Heinz-Dieter Hasenjäger, Telefon (05103) 2708.

Teilnehmer aus Sorsum können sich auch bis zum 3. Dezember 2016 bei Peter Homeyer, Telefon (05109) 3057, anmelden.