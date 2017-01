Der lustige, bunte Dompfaff ist in den letzten Jahren sehr selten anzusehen. Heute Vormittag im Schneeregengestöber flogen sieben Dompfaffe auf unseren Ahornbaum gerade vor meinem Fenster. Sie waren leider sehr schwer zu fotografieren. Das Wetter war auch grau in grau. Wenn denn jemand die Vögel sehen kann, so gratuliere ich allerherzlich. Bitte sehr!