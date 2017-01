Ein seltsames Naturphänomen in Finnland ...

Weil die Winter heutezutage so warm bei uns sind, hat man in diesem Winter zum Zweitenmal das Eishaare in Süd-Finnland entdeckt. Bei Euch in Deutschland sei diese Phänomem üblich. So etwas sehe ich noch nie. Das erste Bild ist von Tiina Klemettilä/Yle.fi und das zweite von Anna-Riikka Ihantola/Forstwirtsachaftsamt. Wo diese Fotos gemacht wurde, sagt man in dieser Nachricht nicht. Vielleicht könnte man sie auch in Helsinki geben, es gibt hier viel Laubbäume. Bitte sehr.