Ein Standort - viele verschiende Eindrücke

Heute war wieder so ein Nachmittag, bei dem mein Herz glühte ... dachte ich, und schwang mich auf mein Bike.In der Nähe von Weetzen und Barsinghausen am Deister, habe ich angehalten und die facettenreiche Landschaft von einem einzigen Standpunkt aus eingefangen. Während die Wolken sich mit der Sonne eine Schlacht über die Himmelsmacht lieferte, habe ich (fast) einen Regenbogen, herbstfarbene Bäume und Wolkenbrüche fotografiert. Die Wolken tauchten die Umgebung immer wieder in neue Farbspiele. Ich konnte mich kaum von dem Schauspiel lösen.... von der himmlisch-bikenden Francis