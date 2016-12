Schwarze Weihnachten in Helsinki und weisse Weihnachten in Iisalmi ...

es regnete, windete und die Natur sah ganz traurig in Helsinki aus. In Iisalmi In Nord - Savo herrschte es aber superweisse schöne Weihnachten. Man sagt, dass das Weihnachtswetter in der Zukunft warm und regnerisch und ohne Schnee sein soll!

Hier einige Stimmungsbilder aus Helsinki un Iisalmi.Bitte sehr.