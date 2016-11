Schreyhälse laden zur musikalischen Weihnachtsreise ein.

Das umfangreiche Programm umfasst bekannte deutsche Weihnachtslieder sowie internationale Lieder wie "Joy to the world", "Have yourself a merry little Christmas", "Cantique de Noel", als auch "Tollite Hostias", den bekannten Schlußchor aus dem Weihnachtsoratorium. Dabei sind viele Vorträge vom musikalischen Leiter des Ensembes, Arno Schreyer, neu arrangiert. Neben bekannter Chorliteratur werden auch gospel-ähnliche Arragements von Jay Althouse dargeboten.Dieses Konzert bildet den Abschluß des Jubiläumsjahres zum 10-jährigen Bestehen des Vokalensembles. Die Schreyhälse freuen sich viele Zuhörer begrüßen zu dürfen.Der Eintitt ist frei, am Ausgang wird aber um eine Spende gebeten.