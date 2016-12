dass es mir diesmal gelingt Euch mit diesen Film - ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest im Kreis mit allen Lieben - zu wünschen.

schreibt in die Google Suchmaschine diesen Text - Winter highlights of Santa Claus´ Hometown Rovaniemi in Lapland Finland - Ich wünsche Euch Glück und Erfolg.